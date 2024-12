- Hvala vam, teta Milice. Peja lupeta gluposti, sad sam pola zaboravila šta sam htela da kažem. Naravno da me bole Pejine suze. On lupa gluposti za čestitke, traži neke stvari koje su uticale na mene. Ja sam njega upozorila da nema potrebe da komentariše. Sinoć me je opet ponizio ovde i samo je do toga. Nisam htela da ga izbacim iz kreveta, prišla sam mu bilo mi je žao. Rekao mi je da ne želi da bude sa mnom ' rekla je Ena koj aje brisala suze, a tešila ju je Jelena Ilić.