- Situacija je alarmantna. Standardno moji problemi, tetovitis mi izlazi opet što je rekla Comara, već tri ili četiri dana unazad je katastrofa. Mi smo tu gde jesmo, zadatak mora da se obavi. Niko meni nije rekao da moram tako da se slikam, ali želim da ispadne sve profesionalno. Sve je normalno, ispoštovao sam zadatak i to je to. Ne, ne, ništa nisam osetio sada, vidi, nije ona meni ovde uradila nešto, sve što smo uradili uradili smo zajedno i to je to - rekao je Terza, te se osvrnuo na komentare učesnika da je način na koji se fotografisao sa njom dokaz da je Sofija u pravu.