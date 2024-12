- Stefan ne igra rijaliti, on je kao izgubljena ovca. On je ljubomoran i psihopata , misli da će ona da bude s bilo kim. Mislim da će ga Ana ostaviti, kad budem ušla za Novu godinu , reći ću joj da nije za nju. Ako ona izađe pre njega, ima pasoš i ide s nama. On voli njene pare samo. Odjaviću njegovu adresu, da mi ne stižu njegove kazne. Ako neće da raskine s njim, onda kad izađe, nek ide s njim, ili nek bira, ili mi ili on - poručila je Rada.

- Znaš kako, ova devojka je tu čisto da se zabavlja i sve to, nije ni ona svetica! Nije nimalo ona svetica, došla je tim povodom da provocira Anu i Stefana, razumem ja to da je to rijaliti. Stefan se prima kao saučešće, neiskusan je rijaliti igrač i sve misli da je dobro za rijaliti. I ono ponašanje kada je lomio tanjire i lupao šerpama, mislio je da je dobro za rijaliti, ali se prevario! Ana mi je mnogo smirena, ne znam zašto, ja nju kada vidim, ja stalno pričam: "Ustani, kaži, brani se", deluje kao da ga se stvarno plaši, ona se plaši zbog nasilja! Ona njega iskreno i voli i sve to, okej razumem, ali ona kao da ga se plaši, zbog čega? Ona sve to skuplja, skuplja, skuplja i kada pukne, onda će Korda da naj*be, ne piše mu dobro! - zaključila je Ivana.