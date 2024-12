- Nismo bili u vezi. To je bilo 2021. godine, tri-četiri puta smo se videli, to je bila jedina moja greška, što smo se upoznali. To nije bila ljubavna veza, veza je totalno drugo, već kombinacija, viđanje. Kakvih sedam godina u vezi, to bi onda trebalo da je 2017.?! Kucajte, istražite gde je i sa kim je bila. Ja živim u Makedoniji, ona u Srbiji, pa da smo bili u vezi, kakva to veza može biti? Ja sam oženjen, imam decu. I u to vreme, kada smo se viđali, bio sam oženjen. Nažalost, moja greška. Moja žena je to saznala u međuvremenu, ne sad, ali to je zatvorena priča. Nisam očekivao da će se ovo ovako saznati u emisijama, mi nismo iz tog sveta, ja ne znam kako to ide. Ja joj ništa nisam uradio loše iza leđa, pa da ona sada tako priča o meni. Ne znam, možda neke druge stvari, vezane za nekog drugog dečka njenog, pripisuje meni. Čuo sam neke priče, ali nisam dobio dokaze, pominje se i drugi muškarac A. S., ali ja o tome ne znam ništa, niti poznajem tog čoveka. Ne znam na šta je spremna dalje da priča o meni, samo da mi stvori nove probleme - rekao je on za "Pink".