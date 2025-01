- Video sam sina, ali od ove žene (Ljube), nemam ja ništa protiv nje, ali nismo do reči mogli da dođemo. Hajde zbog mene, ja sam pričao sa njim, ali moja majka nije mogla ništa da kaže. Nismo hteli ni mi da je prekidamo, ali nismo mogli da progovorimo, ona se sve vreme ponavljala - priča Goran i otkriva u kakvom je odnosu sa ženom koja je usvojila Stefana i Nenada:

- Ja se sa tom ženom nisam svađao, niti ću to ikad. Od mene može da dobije samo poštovanje i da joj pomognem do kraja života. Hteo sam i da pošaljem nešto za slavu, jeste da to nije moja slava, ali što da mu ne pošaljem. Želim da mu pomognem i nadomestim ako mogu. Za koga ću drugo, nego za Stefana i Nenada.