Oženjeni bivši dečko Aleksandre Nikolić, Milovan Minić, uselio se prošlog petka u "Elitu 8", te je tako sav prljav veš iz odnosa sa Aleksandrom izneo na površinu, što je mnoge zaintrigiralo

Oženjeni bivši dečko Aleksandre Nikolić, Milovan Minić, uselio se prošlog petka u "Elitu 8", te je tako sav prljav veš iz odnosa sa Aleksandrom izneo na površinu, što je mnoge zaintrigiralo. U celu priču upleo je i njenu drugaricu Josipu Stipić, koja je u uključenju na RED televiziji u emisiji "Pitam za druga", progovorila o svim detaljima, te je oplela po Milovanu.

Milovan Minić četiri godine bio u vezi sa Aleksandrom Foto: Printscreen YouTube

Šta imaš da izjaviš na sve navode što se tiču tebe?

- Svašta se izdešavalo unnutra. Milovan je nju izmanipulisao kao i do sada, to je jedan vrhunski manipulator i kompleksaš. Želeo je i on da uđe od njenog ulaska, provalila sam to na samom početku. Sve mi je bilo jasno, kao i njenom ocu koji je bio uz njeno dete. On se nije bavio detetom, nije kupio ni jednu bananu za dete otkako je Aleksandra ušla. Non stop je tražio kako će on da uđe, pričao je samo o rijalitiju, opterećen je bio s njom.

On govori da se trudio oko nje, da ima slike da dokaže da je na fenomenalan način vodio računa o devojčici.

- Ma kakvi, laže sve što je rekao! On ima slike, jer sam mu ja lično slala slike. Dete je provodilo vreme sa mnom, jer je on popodne morao da spava i da ide kod žene, ja sve što pričam je istina, imam dokaze. On je dolazio uveče, tipa oko devet sati da uspava malu. Deda je vodio u vrtić, ja sam je kupila iz vrtića, drugaricine ćerkice su išle, ja imam gomilu slika. Ja sam napravila album za Aleksandru da vidi kako se sve hronološki dešavalo. Dan pre nego što će Aleksandra ući, ona je taj dan provela sa mnom, bile smo zajedno...Ja sam joj rekla, pričale smo, ona je bila jako potrešena u vezi male, bila je zabrinua kako će ona bez male, ona je stvarno jako dobra majka. Ja sam joj rekla: "Znaš koliko te volim i tebe i Anastasiju, idi u miru, šta god budem mogla da uradim, brinuću o njoj i provodiću vreme s njom koliko god budem mogla", ja sam to i ispoštovala. Hoću da kažem što je on nju izmanipulisao za ovlašćenje, ona je shvatila da je dala meni ovlašćenje na papiru. To nije istina! Njen otac je meni rekao da je on imao na papiru, Aleksandrin otac, gde su napisani svi brojevi prijatelja i posebno jedan papir s mojim brojem telefona gde mu je Aleksandra rekla da koji god da je problem, da zove Josipu, tj. mene. Znala je da ću ja da uradim šta god da se taj problem reši.

Rekao je da ti koristiš nedozvoljene supstance i da uvijaš cigerete pred detetom. Šta se to izdogađalo oko vrtića i kako se dogodilo da se dovodi u pitanje da joj bivši suprug uzima starateljstvo dok je ona u Beloj kući?

- To je potpuna laž to što je on rekao. Ja sam posle zvala dedu i pitala: "Šta ovaj čovek priča?", to nikada nisam radila pred detetom i dedom. Sklonila sam ja njega, jer kada sam primetila šta sve radi, prestala sam da ga slušam i fokusirala sam se na Anastasiju. Ja sam ga blokirala svugde, nisam htela da mu se javljam na telefon, samo sam komunicirala sa dedom. On je ogroman lažov i manipulator...On jednoj njenoj drugarici duguje neke pare, drugoj 400 evra i tako dalje. Dužan je i Bogu i narodu, on uopšte nema para. Ja se nikada nisam predstavila da sam ja Aleksandra Nikolić. Ja sam nazvala banku, uz odobrenje njene majke, rekla sam da je ukradena kartica, kao što je ukradena.

Aleksandra Nikolić Foto: Print Screen

Kakva je situacija sa njegovom ženom?

- Nema podnetog zahteva za razvod, znači, ne razvodi se. On je u dogovoru sa ženom, sve je znala. Istina je da su viđeni u šoping centru u Subotici... Ma kakva povređena žena? Ona je sa njim od osnovne, srednje škole, u nekom međuvremenu je bila sa još jednim čovekom i to je to. Isto što je radio sa Aleksandrom, radio je i sa njom. Držao je u kući i manipulisao.

