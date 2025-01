- Krivo mi je zbog njega. Ja ću da idem napred. Neko kome on deli dobre komentare, mene pljuje i vređa, a on nju hvali. Mislim da sam mu sve pokvarila. Nije dužan zbog mene da se raspravlja i sluša stvari o meni koje znamo, samo ih nije video. Povredilo me je jer dok mene neko gazi, deli dobre komentare. Ako misli da je to okej, neka nastavi. Mene to boli. Ne može da deli komplimente ljude koji me povređuju. Meni to nisu normalne stvari. On se raspravljao za mene, ja nisam čak mogla da dođem na red. Ja mu sve kvarim, ne zaslužuje da ima pored sebe nekog pored mene. Mislim da on zaslužuje pored sebe nekog boljeg od mene. On je bolji i kvalitetniji od mene. Mi danima unazad pričamo o tome što je objavljeno, a nijedan muškarac ne zaslužuje ženu o kojoj kruže takvi snimci. Biram da neko bude srećan bez mene, a ne da to sluša svaki dan. Mene je zbog njega svaki put sramota kad mu neko to kaže. Ja nemam priliku da to ispravim, ne želim da mu kvarim i svaki dan mu u raspravama to govore i da mu se to nabija na nos. Ne mora da kaže, ali ja znam da je njemu neprijatno - plakala je Anđela i govorila voditeljki.