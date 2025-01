- On je meni pričao kako je kod njega u restoranu ona čistila po 20 kila luka, ponižavao je. Pričao mi je kako je terao da se sređuje, kako je non-stop nosila iste helanke - rekla je Aleksandra.

- Kada je bio zadnji sud, držao me je za leđa, nije dao da mi priđe niko. Samo mi je govorio " jel mi veruješ?!". Tada mi je rekao da prodaje svu imovinu - rekla je Aleksandra.

- A što je prodavao? Šta je sve imao on? - pitao je Ivan.



- Ima zgradu, ali on nema sredstava da ulaže u to. Može to da bude i stambeni i poslovni prostor - rekla je Aleksandra.