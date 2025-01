Otkako je u kuću ušao njen bivši oženjeni dečko Milovan Minić, mnoge tajne izlaze na videlo

Aleksandra Nikolić, učesnica "Elite 8" poslednjih dana je glavna tema rijalitija. Otkako je u kuću ušao njen bivši oženjeni dečkoMilovan Minić, mnoge tajne izlaze na videlo. Poslednje u nizu što se saznalo je to da je njen ujak već 25 godina u zatvoru.

Možda se ova tema nikada ne bi otvorila, da ga Milovan nije pomenuo tokom "Igre istine". On je postavio pitanje Aleksandri kako bi se Nikolica snašao da uđe u rijaliti, nakon čega je ona otkrila gde se njen ujak već godinama nalazi.

Aleksandra i Milovan danima iznose prljav veš

1/5 Vidi galeriju Aleksandra Nikolić danima u okršaju s bivšim dečkom Milovanom Foto: Print Screen

- Super je prilika jer sam sigurna da on sad gleda, ne znam gde je u Nišu ili Zabeli ili gde beše već 25. godinu. Dobro si pitanje postavio, taman da mu kažem ono što sam imala da mu kažem ceo život. To je moj ujak, rođeni brat moje majke. Ja ću samo da kažem da je on trenutno zatvorenik, tako da ne znam kako bi mogao da dođe ovde ' rekla je Aleksandra, ali se Milovan ubacio u njeno uzlaganje:

- Znaš da treba da izađe ili je već izašao.

- Ja mogu da poručim mom ujaku jednu stvar - da sam ja imala 5 godina kada je on završio tamo gde jeste, da sam ja nedužna, nisam ništa kriva za ono šta se njemu desilo, niti kakve on odnose ima s mojom porodicom. Nisam upućena, znam neke stvari koje sad neću iznositi ovde, da je pretio da će nas sve rešiti, ali mu ja sad ovim putem kažem da sam ja bila dete. Ne znam ništa, nikada se nisam mešala, za mene je on moj ujak i uvek će to da bude. Žao mi je zbog njegove sudbine, ništa mu nisam zgrešila. Čula sam da te je kontaktirao odatle. Ja čoveka nisam čula nekih, ako se ne varam, desetak godina, jednom me je odatle nazvao.

Aleksandra Nikolić Foto: Print Screen

- Odmah da kažem da me čovek nije kontaktirao i da sam se ja bilo kad u životu čuo s njim. Jesmo preko posrednika - rekao je Milovan.

Tada je Aleksandra izgubila živce i počela da prebacuje Milovanu što je pomenuo njenog ujaka koji nije deo rijalitija.

- Čovek je tamo gde jeste, ne znam zašto o tome pričaš. Ti si stvarno krajnje poludeo.To je moj ujak, ja tom čoveku nisam ništa uradila. Imala sam 5 ili 7 godina kad je on tamo završio. Ja o mom ujaku nikada ništa loše nisam rekla i šta se desilo. Ne mogu da verujem da pričaš o mom ujaku koji je 25 godina u zatvoru - besnela je Nikolićka.

- Ja nisam pomenuo ni da ti je to ujak, ti si sve ispričala. Ja nisam rekao ni ko je on ni šta je on, rekao sam nadimak i pitao te šta misliš kako bi se ovde snašao. Ti sve pričaš kao i do sada.

- Ja se nisam mešala u te familijarne odnose, bila sam dete. Zadnje što pamtim je kako je vrteo mene i sestru oko ruku, igrao se sa nama. Od tada ga nisam videla, evo 25 godina, tako da ne znam o čemu pričaš, ti si opsano prsao. Ne znam šta je poenta da spominješ Nikolu!

- Poenta je da sam čuo da bi čovek voleo da dođe u rijaliti da se bavi Nikolićima i zato sam te pitao za tvoje mišljenje - odgovorio joj je Milovan.

- Ja mom ujaku nisam uradila ništa u životu - ponavljala je Aleksandra.

- Jesam li ja rekao da si mu uradila nešto? - pitao ju je bivši dečko.

- Ne znam zašto njega spominješ - povisila je ton Aleksandra i dodala:

- Pa neka dođe ako ima mogućnost da dođe. Šta može da kaže o meni čovek kada sam imala pet godina kada je on tamo otišao. Ako on ima neke konflikte s mojim ocem i mojom majkom, ja nemam veze sa tim. Nikada u životu se nisam mešala u te stvari.

- Šta si mi pričala ko je direktno zaslužan za to što je on tamo gde je - pokušavao je Milovan da natera Aleksandru da ispriča sve detalje, ali mu to nije pošlo za rukom.

- Ma čoveče, neću da pričam o tome.ne možete da me naterate da pričam o tako ozbiljnim stvarima ' stavila je tačku Aleksandra na tu temu.

