- Ne znam. Ja želim da pitam njega šta se dešava, zbog čega je mene majka na suđenju upozorila na tebe? Ja njemu nikad nisam pravila probleme, apsolutno ništa. Za četiri godine, ja odem na kafu kod drugarice i znam kad će on da dođe. Čim on dođe ja palim auto i odlazim, ja sam sve ostavljala da bih bila kod njega - rekla je Aleksandra i nastavila:

- Mi smo radili sve kao da smo u braku, ali to nije realnost. Mi smo se u početku pojavljivali, ali posle ja nisam htela da se pojavljujem kao ljubavnica. Ja sam njemu činila da on to nikad nije doživeo. Nek me pljune zbog ovoga, ali nemoj da pljuje naše četiri godine. On nije voleo svoju ženu, on je nju koristio da mu seče luk za restoran - upitala je Aleksandra.