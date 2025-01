- Ježim se kad god se setim. Posle smrti najbližih u porodici, meni je to najveća trauma. To je nešto što ne želim ni najgorem neprijatelju. Ostavilo je baš dubok trag u meni. Suđenje je u toku, 14. decembra imam ročište. Idem da dam izjavu, zvali su me. Od letos me nisu zvali jer su bili odmori... Znam ime i prezime, ali meni je nebitno ko je to uradio. To može da uradi svaki klinac za 100 ili 200 evra, meni je bitno ko je nalogodavac toga - rekla je Tijana, koja je potom otkrila da pretpostavlja ko je počinilac.