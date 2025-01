- Aneli pokušava da se napravi žrtvom. Sita i ekipa, zajedno sa Alibabom to pokušavaju. Aneli je napolju bpokušala da rasturi Mitketu brak, juče je iznosila da mi se majka j*be sa ocem i da mu svašta nešto liže. Ona nikome ne ume da bude prijatelj. Broj dva je Anđela, družili smo se, a onda me je izbacila i z kreveta. Rekla je da me neće šutnuti, iako bude sa Gastozom u vezi, a to je uradila. Nisam zaslužio to ponašanje. Bio sam loše zbog Aneli, ti si mi prišla. Anđela ogrešila si se o mene zbog Gastoza, a ti nisi rob i nema pravo bilo ko da ti određuje sa kim ćeš da se družiš - govorio je Uroš.