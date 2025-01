- Što se tiče danasnje situacije izmedju Stefana i Aleksandre, ne sumnjam da se to desilo ali sumnjam da nije doslo i do s*ksa izmedju njih dvoje. Naravno Stefan neće pričati o tome jer je prevashodno jedan džentlmen, a posebno ne zbog situacije koju je ostavio napolju, a to je njegova veza sa devojkom sa kojom ima ozbiljne namere. Ako ste pratili situaciju podrobno, Stefan je rekao imao bih ja dosta toga da kazem, ali nisam u situaciji, misleći na svoju devojku napolju. Naravno to što se dešavalo, i ako je, između Aleksandre i Stefana verovatno datira iz nekog ranijeg perioda, ali sve jedno Stefan neće da to sluša njegova devojka, jer ima poštovanje prema istoj. Isto tako je u jednoj situaciji za crnim stolom kada se iznervirao rekao da je bio sa dve, tri devojke koje se sada nalaze u rijalitiju ali se "ujeo za jezik " pa stao sa izlaganjem. Smatram da je Stefan i sad sa sigurnošću mogu reci s*ks simbol rijalitija i kad je reč o bivsoj "Zadruzi" , a i sadašnjoj "Eliti". Vratiću vas na "Zadrugu 3" kada je Stefan ustao u pripitom stanju i nabrajao 6 do 7 najatrativnijih devojaka u to vreme iz te iste "Zadruge 3" - govorio je Osman za Pink.