Sada se za Pink.rs oglasila njegova školska drugarica (ime poznato redakciji), koja je otkrila da je, u to vreme, primećivala kod Marka čudno ponašanje, te i da kada je sada izneo ove detalje, sve joj se poklopilo.

- Ja sam sa Markom Stefanovićem išla u razred u srednju školu, saobraćajnu u Zemunu. Moram da kažem da je on uvek bio jedan skroman dečko, i uvek je pokazivao kao da ima neki problem kući. Kad smo mi išli u kafić, na primer, Marko je izbegavao to, ja tad nisam znala razlog, ali sada kad slušam vidim šta je. Dečko koji je radio i dok je išao u srednju školu, honorarno pored škole je išao na posao. On je dečko i sin za poželeti, i prijatelj za poželeti. Uvek je bio tu za svakoga. Tako da, ovo što njegova porodica iznosi je bruka i sramota - istakla je ona i dodala: