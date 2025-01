- Danas radim u jednoj državnoj firmi kao spoljni saradnik i isto je vezano za decu. U pitanju je organizacija dečijih festivala i sportskih takmičenja, to se tek sada razvija dosta. Tek će kroz godinu dana da zaživi. Otvorila sam i svoju privatnu firmu. Malo sam se, ne mogu da kažem politički angažovala, ali me je nekako život naterao na to iako to nije moj fah. Mnogo imam prijatelja koji su u toj sferi pa sam neko ko uvek želi da uskoči i pomogne. Tako da sam ja aktivna, ali nisam javno fokusirana na te stvari - rekla je Jevremović.