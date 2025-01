- Nema ništa od tog raskida, pomiriće se. Biće do kraja rijalitija tako, čas svađe, čas mirenje, videćete. Da li će ostati zajedno kad se završi sezona, to od njih zavisi. Ako me pitate da li sam za njega, lično nisam za mlađe, ali eto, Ena uvek nekako bude sa mlađima od sebe. Iznenađena sam što je ljubomornija nego inače, ne znam odakle ta nesigurnost. Smetaju joj ti pogledi njegovi. Crnogorci smo, ne damo na sebe, moguće je da je i to - zaključila je ona.

- Pred ulazak je to istetovirala kako bi je podsećalo da treba da bude dobra, da nema kikseve. Mi u porodici ne volimo te šaranje po telu. Znala je da ću da se naljutim. Dugo je to krila od mene. To su moje reči, ja sam joj to rekla. Sigurno neke stvari krije od nas, ali 99% znamo. Jedino što joj zameram utorak u Eliti je i kad popije, promeni se, ne dopada mi se to ponašanje kad popije.