- On je čovek bolestan, ne sme puno ni veseo biti, jednostavno stres utiče na njega... Ulazi sa vrata i viče:"Čestitam ti, bako, po četvrti put", ja kažem:"Hvala, deda". Ja ga gledam, on mi kaže:"Neka nam je živ i zdrav, naše je" - rekla je Munjezova majka i dodala:

- Okolnosti su takve kakve jesu, ali moglo je to biti i malo drugačije, ne baš ovako. Njemu je mozak kaša, ne zna šta ga snađe. Voli decu, znam, ali neka se njih dvoje dogovaraju, kako god odluče, mi smo tu... Samo da ga vidim i da mu kažem da ga podržavamo, da on ne brine. Velika je to stvar, nije naivna uopšte - poručila je ona.