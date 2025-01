- Kada su došli mama im kaže da Ivana i ja imamo nešto da ih kažemo i da smo ih zato zvale. Ivana je stala, nije znala kako to da saopšti. Onda sam ja ustala i rekla: "Slušajte, mi hoćemo da promenimo pol, ne osećamo se kao muškarci, mi smo nesrećne u ovom telu, ne možemo da uživamo, ne možemo da se gledamo u ogledalu, to nismo mi, mora nešto da se preduzima, idu nam godine. Ovako se ne osećamo dobro". Mama je počela da plače, rekla je da smo je iznenadile, da je mislila da nas oženi. Ona je stavila dva zlatna zuba kada nas je rodila i sad ih je izvadila. Mnogo se razočarala, pala je u depresiju, nije joj bilo dobro. Ko će šta reći od familije, znaš kako je to kod nas. Tata nas je pito da li smo tako odlučile, kada smo rekle da, rekao je: "Ako je to vaša odluka i ako mislite da će vam tako biti lakše u životu, uradite to, imate moju podršku". Mama mu je odmah rekla: "Eto, ti podržavaš svoju decu, sve im dozvoljavaš, zato su deca tako nežna, zato imaju takav glas, kada je trebalo da rade muške poslove govorio si nemojte vi, ja ću".