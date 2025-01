- Pre svega da se zahvalim čoveku. Da sumiramo, Kristijan je poslao poruku po tom čoveku, da će da me zabetonira. Možemo da zaključimo da je lik koji me uznemirava opasan, on preti ruđom puškom. Uozbilji se i budi srećan što me mrzi da se cimam do policijske stanice da te prijavim za pretnje tuđim puškama. Ali neću te prijaviti iz dva razloga. Prvi je što me mrzi, a drugi je što bi me bio blam da neko misli da se plašim takve teleće glave - rekla je Kristina.