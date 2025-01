Sada je glavna tema u tim umetničkim krugovima taj ljubavni trougao, naročito jer izabranica Tihog nema pojma šta joj se dešava. Ona redovno objavljuje fotografije na društvenim mrežama sa suprugom, pršte poljupci na sve strane, zagrljeni su, ali kada bi ljudi znali pravu istinu, ne bi ih tako veličali. Nedavno su sve četvoro izašli u jedan prestonički restoran i pravili su se da je sve u najboljem redu, ali Tihi i Golubica su se u jednom trenutku zajedno našli u toaletu objekta i konobar je sasvim slučajno ušao i zatekao ih u nezgodnom izdanju. Upravo je ugostitelj to ispričao svojoj prijateljici koja je takođe glumica u poznatom pozorištu i sada je to glavna tema.

Dok glumci zvanično ne budu podneli zahtev za razvod braka, mi ćemo da pratimo situaciju, ali ne želim da moje abronošice ispaštaju, pa vam donosim još jednu pričicu.

U pitanju je sin jednog biznismena, zvaćemo ga Napumpani. On je porastao i sad vlada. Ima mnogo kapitala i ovakvog i onakvog i on čovek, šta će, mora to da se potroši. Postao je glavna faca u gradu, ima službeno vozilo i em juri ove gradske devojke koje žele da se lepo udaju, em sklapa biznis, a i izgleda i više nego dobro. Sredio se maksimalno, naravno, ne izlazi iz teretane i tu je najsvežija informacija što ćerka poznatog pevača na sve načine želi da ga osvoji. Ni ona više nije mala, ali voli sinove čiji su očevi bili žestoki momci. To vam je danas tako, drage moje i najlepše, nećemo mi da se mešamo u političke teme, ali i naša estrada je i te kako povezana s tim miljeom, pa sam vam za sledeći put ostavila jedno ekskluzivno saznanje, do tada, budite mi dobre i, naravno, pratite sve.

Čitamo se i sledeće nedelje.