- Kome ona nije napravila haos? Možda vama. Ja nisam mogao sinoć da se iskontrolišem, devojka me nije primećivala kao da sam joj pobio pola familije. Očekivalo sam da će me pozvati, ali to nije uradila. Izazvala me da sinoć to uradim, ispao sam slab, ali me izazvala to da uradim. Ja prema ovoj devojci gajim emocije i moje i njene emocije su u ovom trenutku lava. Ne želim da se derem na nju, ali to izaziva u meni. Mi se jednostavno nismo slagali, ne želim lošu sliku mene i nje. Ona je ovde doživela svašta, baš zato sam želeo da tako ne bude sa mnom. Upravo iz tog razloga, pozvao sam je mirno da joj saopštim da ne bih pravio ovde pompu i haos. Mogli smo to da uradimo šmekerski, da se polako raziđemo i da sačuvamo to u svoja četiri zida. Nisam želeo da bude neprijatelji, sada mi odgovora da s njom nemam kontakt, ali mi nismo ništa nažao jedno drugom uradili. Počeo sam da budem nervozan i dosadan, sav sam se nešto povukao i smucao. Bolje je neke stvari zaustaviti na vreme, netrpeljivost je bila sve veća i veća i jednostavno nema smisla. Ja imam emocije sada prema njoj, ali ne želim više te stvari i te toksične odnose. Hoću konstantno lepo ili nikako. U ovom prostoru je sto puta gore, možda bi napolju bilo drugačije, ali ovde dva ovakva karaktera, neće uspeti. Uradio sam pravu stvar i ona će mi vremenom biti zahvalna na tome - rekao je Gastoz, pa dodao: