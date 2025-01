- Ja sam dete iz mešovitog braka, mama mi je iz Zagreba, a tata iz Niša. Kao izbeglica sam se doselila u Požarevac gde sam završila školu i fakultet i sticajem okolnosti otišla u Austriju. Ruku na srce, često sam se pitala zašto su me deca zadirkivala govoreći da sam izbeglica, iako možda kao dete nisam razumela šta to tačno znači, nije mi zvučalo lepo. Sigurna sam da mnogi mogu da me razumeju, ali sve je to život. Čovek samo treba uzdignute glave da korača kroz sve nedaće, a i svako iskustvo čoveka ojača, tako je i mene- istakla je Matea za Grand.