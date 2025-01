- Izbačena sam iz srednje škole. Kada su mi javili da mi je otac preminuo, uhapsili su me na aerodromu. Družila sam se sa ćerkom od tatine devojke, ukrala mi je novac. Nakon toga sam je skinula golu, pa je terala da ide gola do policije. Ona me je tužila, pa sam zbog toga uhapšena ' ispričala je Matea, koja je svojevremeno otkrila da joj je otac stradao nakon pada sa krova.