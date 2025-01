– Pre snimanja spota, jer smo prvo morali da snimimo pesmu, ja sam preuzeo inicijativu. Znao sam da je drugačije, a da je to – to saznao sam vremenom. Treba vremena da upoznate osobu, da počnete da verujete toj osobi, da postanete prijatelji, da se volite, pa da čuvate ljubav, pa da čuvate brak, pa da čuvate dete – ispričao je Relja.

– Mislim, nije on mene jurio, ja sam bežala. Ja sam bežala, to mi je nekako bilo jako koketno i zabavno u tom trenutku, ali pošto je on jako dobar vozač, to je izgledalo kao na filmu, kao pravo jurenje kolima. Pobegla sam te večeri. Našli smo se sledeće, kad sam ja njega zvala. Tako da, bilo je malo muškog, a bilo je malo i ženskog starta. A sledeće večeri sam ga zvala da me pokupi – prisetila se.