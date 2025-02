- Kada sam se ja porodila, moj suprug se potpisao kao otac deteta. Ovo što majke oduzimaju pravo, odnosno misle da tim pretnjama mogu oduzeti. Ovde priznanje izostaje, obzirom da ga Stefani nije obavestila o trudnoći. To znači da on kad izađe, može pokrenuti parnični postupak za utvrđivanje očinstva. U toku tog sudskog postupka će se izvesti dokaz, DNK veštačenjem i ukoliko se utvrdi da on jeste otac, on će pravosnažnom sudskom odlukom biti priznat. To što one kažu nećeš nikada biti priznat, to se ne tiče ni tate, ni mame, to je pravo deteta - rekla je Jelena.