Njoj je najpre noge sredila cimerka Andrea, a kada je isti zadatak dobio Kristijan on je odabrao istu osobu. To je svima bilo zabavno, pa je povratnica na imanje ponovo skinula čizme i čarape, te je nogu stavila u lavor, a Golubović je prionuo na posao.

- Oni su hteli da me šišaju u CZ, doveli mi načelnika, hteo sam da se sečem žiletom - rekao je tada Kristijan, pa je Lili pomenula kako je nosio kajle.

-Tebi je na jednom lancu pisalo Kristijan? Jesi li to sačuvao?" - pitala ga je Lili.

- Da, to mi je žena kidala slovo po slovo, jer je htela da me sroza, nije joj bilo do para. Kad sam ja otišao u zatvor, tada je otvoren Instagram, i ona mi našla neki virtuelni se*s tu, haos napravila - dodao je Kristijan.