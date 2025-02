Zlata Petrović kaže da non stop gleda sina Jovana Pejića , koj već mesecima boravi u rijalitiju "Elita 8, pa sve ređe izlazi iz kuće, jer želi da bude upućena u to šta se dešava na imanju u Šimanovcima.

- Sina gledam po ceo dan, sve ređe izlazim napolje i po ceo dan sam pored televizora. Šta da vam kažem... Svako od nas ima neki svoj put i ovo je njegov. Sad mora sam da se bori i verujem da će lepo da izgura do kraja. Kao i svaka majka, naravno da se brinem za svoje dete, ne samo ja, nego svi mi u okruženju - rekla je Zlata, pa je nastavila:

- Iskrena da budem, on se super pokazao. Jeste kulturan, ljudi mi to obično i kažu kad pričamo o njemu, a to mi i jeste najvažnije.