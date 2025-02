Novi raskid Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice burniji je nego ikada - pale su teške reči i optužbe, a sve što sluša o svojoj naslednici teško pada Teodorinoj majci Slavici Delić

Slušaj vest

- Mučenik, jadan i bedan! To je ološ belosvetski! Nisam želela da verujem u to, ali morala sam na kraju, gledajući dan i noć. Ja sam, inače, strimerka, non-stop gledam, gledam kakvo je on dno dna. Ne mogu da verujem šta je moja Teodora dozvolila, da bude godinu i po dana sa jednom karikaturom koja joj svašta govori, onakve bljuvotine... Ovo što mene psuje mi nije bitno, bitno mi je to što maltretira Teodoru. Napisali smo tužbu, samo čekam da ona izađe da mi to odobri. Kada bude videla šta on sve njoj radi iza leđa i šta priča, kako je ogovara i šta joj sve u lice govori... Ja ne mogu da verujem da se ovo dešava - van sebe je Slavica.

Foto: Damir Dervišagić, Petar Aleksić

- Nikada on nju nije hteo da ostavi, nego kada je Najo bio tu, on se gicao, folirao se, kao povraća, koprca se, teško mu je... Međutim, kada je Najo otišao, ne vidi više opasnost od drugih ljudi, muškaraca, jer se njoj niko sada tamo ne sviđa. Stalno je maltretira, pljuje, priča ružne, ogavne reči. Ja za 50 godina to nisam čula. Dočekivala sam ga, spremala ručkove, a on tako priča - šokirana je Slavica.

Prokomentarisala je i Teodorino priznanje da se letos dopisivala sa momkom koji ju je zvao na Maldive.

- Ja znam za to, znam šta se desilo. Jedan tip je nju stalno smarao na Instagramu, pisao, to je divan, fizički divan dečko. To nije Apolon, ostavila je Apolona zbog ovog smrada, idiota jednog, nikad joj niko nije rekao onakve reči koje joj Bebica sad govori. Apolona ostavi zbog smradine retardirane, karikature jedne obične. Nikada neće imati tako lepu i zgodnu devojku poput nje - kaže Slavica, koja tvrdi da Bebica ima burnu prošlost.

Foto: Printskrin/Instagram

- Znam, čula sam da je tukao i svoju bivšu ženu sa kojom ima dvoje dece. Nju je maltretirao, saznala sam to preko njegovog zeta. Njihovi porodični odnosi su katastrofa. Otac ih je otpisao skroz kada mu je ovaj ukrao 300.000 evra. Zetovi i sestre, isto ga ne vole. Teodora nije htela da priča o tome i ne verujem da će ikada to reći, to je lično ona meni rekla. Čuvala mu je decu, nije izlazila, sedeli su kući, jedino što su ovde kod nas dolazili - zaključila je ona.

Kurir/Pink