- Onaj kome želim od ulaska da vidim leđa je ovaj gospodin (Bebica). Što se tiče drugih osoba u kući nisam imala konflikt osim sa gospođom Kačavendom, ali ove nedelje smo bile dobre. Ovo ne znači da sa njom komuniciram van stola i pijem kafu. Gosođica Ana Spasojević, njeno ponašanje je vrlo ružno prema meni. Kad joj dam primedbu ona kaže da me voli. Ja sam to prevazišla u vrtiću. Ona zna da bude drska i bezobrazna, ne slažem se sa njenim ponašanjem. Ako nije žena, neka bude ono što jeste, a ne da živi u stegama. Ona je opčinjena Pejom i Gastozom. Ipak ove nedelje nominujem Džordi, koja je toliko drska i dosadna, maltretira me non-stop - govorila je Milica, a onda je na red došao Borislav Terzić Terza.