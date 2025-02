U pitanju je bila pesma Nataše Bekvalac "Poludim li u 25", a Stefani je snimila video baš u momentu kada je išao deo koji kaže "Na pragu tvom od devet do dva u srcu tvom na korak do dna, poludim li zbog tebe je to, sigurno", zbog čega su svi pomislili da je ona ove reči posvetila svojoj bivšoj partnerki.