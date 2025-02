- Ja sam otišla, bilo je svega. Nažalost kada nešto ne ide, to treba prekinuti, ne treba ništa trpeti danas, ali ja i dalje verujem u

pravu ljubav. Moram da kažem da on sebi zida kuću, a da li će prodati stan kao što se piše, ne znam, to je njegovo. On je taj koji je

želeo svadbu, venčanje u crkvi, ja sam mislila da će ga ljubav promeniti, ali izgleda nije. Ja sam sada sebi dala vremena malo da

odmorim od svega, nije tu došlo do razvoda, ali ako dođe do toga bićete obavešteni. Ja sam dovoljno sazrela da mogu da

pogledam širu sliku šta mogu i šta zaslužujem. Tu je bilo nepoštovanje mene, a ja želim da me neko poštuje. Ljubav je dvosmerna

ulica i sve to mora da ide sa obe stane, ne može samo jedna osoba da spušta ruku, a dugo smo mi zajedno da bi on mogao da se

promeni. To u meni dugo traje, ne mogu da se setim koja je bila kap, ali se dugo to meni motalo po glavi. Gledali su svi kada smo

mi bili u Zadruzi, bilo je tu svega, a i posle toga, mnoge stvari nisu bile sjajne. Meni su se desile neke stvari zdravstveno i ja

moram da budem dobra sebi - rekla je Milica u emisiji "Premijera - Vikend specfijal".