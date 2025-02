Sinoć je Teodora Delić po ko zna koji put raskinula svoju vezu sa Nenadom Macanovićem Bebicom , kada nije demantovao navode Aleksandre Nikolić, da bi on bio sa njom. To je Teodoru dovelo do ludila, jer su se njih dvoje dogovorili da takve navode striktno demantuju, a po njenim rečima on to nije ispoštovao.

- Kad god Tea raskine sa Nenadom, meni padne kamen sa grudi. Nije to bila svađa zbog Aleksandre Nikolić, ona nju gotivi. Problem je jer se on kao po običaju nije držao dogovora. Njega su spajali sa Aleksandrom, gledali su se na početku rijalitija. Trebao je da ustane i da demantuje. Lično smatram da kada je on ne bi uhodio, to bi definitivno bio kraj. Sa njene strane to i jeste kraj, ona ne može više da prelazi preko takvih reči. Njoj je majka svetinja, a on opet udara na mene. Opet je popljuvao po onome što su se dogovorili, mora da pokaže da mu je ona na prvom mestu. Izmanipulisao je, pomirila se sa njim, a on je isti. Psihopata je i poremećen - rekla je Slavica.