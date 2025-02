- Bilo je nepoverenje između nje i mene, provodili smo vreme i shvatio sam da je zaljubljena u mene. Ja sam sumnjao u nju, ne znaš ko, kako i zbog čega. Najbolje je da se držimo zajedno, kao što činimo sad i da nam drugi ljudi ne remete odnos. Mislim da drugi parovi i opstaju jer su po 24 sata zajedno. Treba zajedno da provodimo vreme, a ne da idemo kod drugih, pa da nam nešto kažu. Za sad smo idealni i mislim da će tako ostati. Shvatio sam da je najpametnije da sedimo jedno pored drugog, jer joj ja dajem mirnoću, uhvatim je za ruku i kažem joj da se smiri. Smatram da ima pravog muškarca, nijedna žena u kući ne sprema, ne kuva, sve muškarci to rade. Ena zna da bude poslušna, samo treba za stolom da budemo jedno uz drugo jer ona nekad plane i krene da vređa ljude - govorio je Peja.

Voditelj se dotakao Enine svađe sa Aneli pa je pitao Peju kako gleda na to.

- To mi je najgore. Ona hoće nešto da Aneli najviše zaboli, pa krene na dete. Ja sam tad rekao da je poje pivom... Kako da kažem, njeno dete to gleda, moja majka i treba da razmišljamo šta nam porodice gledaju i da budemo jedno uz drugo. Ja sam mirniji, staloženiji, a ona ima dete. Meni majka sigurno neće nešto loše da kaže za intimne odnose, njoj možda hoće. Mi smo pokazali da se volimo. Ja nisam bio ovde sa 100 devojaka - govorio je on.