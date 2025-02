Hasan Dudić sada je otkrio kako porodica podnosi Jovanovo učešće, a on je naveo da Zlatinog mlađeg sina, gleda kao da je njegov.

- Jovan je brat od mog sina, on mene voli i ja njega, od kilo mesa sam ga držao. Ne odvajam ga od unuka i sina, on je predivno dete. Ja čim vidim njegov osmeh meni suze krenu. Nije rijaliti za njega, on je dobar. Jovan nije navikao na te fore, a Zlata ga gleda, sva je oronula, 10 godina je ostarila za ovih 4,5 meseci.