Čas se vole, čas raskidaju, a dok Anđela gubi živce, Gastoz puni svoj novčanik

Slušaj vest

Anađela Đuričić pala je na šarm Nenada Marinkovića Gastoza, ne znajući da je on za to uzeo veliki honorar. Vesna Rivas otkrila je da njen, kako ga zove, rijaliti sin debelo naplaćuje vezu sa Crnogorkom.

Odnos Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza ne prestaje da intrigira gledaoce i ukućane u "Eliti". Čas se vole, čas raskidaju, a dok Anđela gubi živce, Gastoz puni svoj novčanik.

- Pa valjda je očigledno da mu je plaćeno da bude sa Anđelom, to nisu mali novci. Ona ne glumi, ona je došla ko pile tu da odradi svoje, nema ona pojma šta se dešava. Pukla je ta devojka, pre se blamirala, a sada su joj dali šansu da se dokaže da je kao dama. Gastoz je i ranije to radio u rijalitiju, nije mu prvi put, i vezu sa Ružicom Veljković je naplatio - rekla je Vesna za Informer, pa otkrila da nije mala cifra u pitanju iako ne zna tačan iznos koji je dobio rijaliti zavodnik.

1/10 Vidi galeriju Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz osvojili su srca publike svojom ljubavnom pričom. Foto: Printscreen, Damir Dervišagić, Petar Aleksić, Print Screen

- Nije to mala cifra sigurno. Čim je on ušao i zagrizao, to je cifra koju ne može napolju da napravi. Ima em reklamu, em novac - ispričala je Rivasova kojoj se ponašanje jednog učesnika posebno ne sviđa.

- Nervira me što se tamo izvinjava Marku Đedoviću, to nije Gale baš me nervira - dodala je Vesna.

Da emocije sa Nenadove strane nema, primetio je i Marko Đedović koji trdi da Gastoz sve radi zarad rijalitija, dok Anđela stvarno pati.

- On je Anđeli onu noć kad je predlagao da je j**u u g**pnjaku rekao i da je voli. To je 15 minuta razlike u pijanstvu. Hoćeš g**pnjak ili me voliš? On je sve svoje greške pretvorio u rijaliti igru. Ona tri dana nije jela i krila je. Zamisli da ti neko u krevetu kaže da je svu patnju koju ti je naneo, da je to zbog rijalitija.

Podsetimo, Nenad Marinković Gastoz je u razgovoru sa Anđelom Đuričić da je trećina njegovog nedeljnog honorara milion dinara. Da li se rijaliti učesnik šalio ili je bio ozbiljan, ne znamo, ali po svemu sudeći debelo je plaćen za ulogu zaljubljenog dečka.

kurir.rs/informer

Gastoz se napio na svojoj slavi: