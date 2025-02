Naime, njihova deca pravila su skandale, doživljavala "slomove" i bila u ljubavnim zanosima, a ove žene su sve to posmatrale na malim ekranima, a neke čak i ušle u rijaliti da budu iz decu.

Zlata Petrović trenutno je u lošem stanju zbog ljubavnog odnosa njenog sina Jovana Pejića Peje i Ene Čolak u "Eliti 8". Ona je najpre podržala njihovu vezu, ali kada je došlo do turbulencija, svađa, ponižavanja, čak i vređanja nje, ona je promenila svoj stav i više sina i Enu ne podržava. Ona smatra da je taj odnos toksičan, da nisu jedno za drugo, a istog stava je i njenbivši suprug, Jovanov otac, voditelj Zoran Pejić Peja.

- Jovan je brat od mog sina, on mene voli i ja njega, od kilo mesa sam ga držao. Ne odvajam ga od unuka i sina, on je predivno dete. Ja čim vidim njegov osmeh meni suze krenu. Nije rijaliti za njega, on je dobar. Jovan nije navikao na te fore, a Zlata ga gleda, sva je oronula, 10 godina je ostarila za ovih 4,5 meseci.