Rijaliti učesnici Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz pomirili su se nakon što su prošli kroz teške trenutke u svojoj vezi. U emisiji "Pitanja novinara", u okviru "Elite 8", koja se održavala do jutarnjih sati, Gastoz je otkrio detalje njihovog raskida i kako je došlo do pomirenja.

- On je ovde da komentariše, to je sve okej, moju vezu treba da vodim kako mislim da treba. Ja krenem dobro, dođe Karić i sve mi s***e jednim komentarom i nije više Karić nego je Kvarić - rekao je Nenad.

- Ona veruje u to, to je to, to je njena slika i to ne možeš da joj poremetiš...Anđela, da li možemo da se složimo da je to tvoj film - rekao je Gastoz.