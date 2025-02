- Ne znam, rekla bih ti da treba da izađemo napolje, ali ni u to nisam više sigurna. Mislila sam da ste navikli na naš turbulentan odnos. Sve postaje gore i gore, što se tiče izgovorenih reči, meni se to ne sviđa. Desiće se da ćemo doći do tačke kada više neće biti smisla da se mirimo. Iskreno ovo je prvi put, kada ne vidim svoju krivicu. Sada znam da sam bila iskrena i da sam se dala u potpunosti. Imali smo razgovor u hotelu, pričali smo o svemu, tu je on shvatio kada sam mu bliže objasnila. Nije to neka situacija, ali ako ja dajem sve od sebe, ako sam se distancirala od svih, ne radim to silom, pa da ću da puknem nekad. Potpuno sam ispravna, jedan kroz jedan - rekla je zadrugarka nakon fizičkog okršaja s dečkom i nastavila: