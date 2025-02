- Stara fabrika, stari pogon, uradimo dole sve, izolacija, ventilacija i sve postavimo. Imaš šta hoćeš, ljuljška sa neonom, Elena gola se ljulja gore. Tako te opi**ne ribe, to je uzavrela atmosfera. To je poenta, da napravim nešto što nikad nije bilo. Na primer, veče obaranja ruku i dolaze ludaci da obaraju ruke. Pobednik bi dobio 7 dana besplatne lazanje kod mene u lokalu. Sve to da prati ceo Balkan i priča se o njima - pričao je Kristijan pa nastavio: