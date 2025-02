- On je degenerik, bolestan. Takav lik je spreman da sutra kad uđe u odnos, da je progoni. Mentol dečko, psihički zaostao, iskompleksiran na sve, na garderobu, na stvari, na druge ljude...To je nešto iz mladosti, možda su drugari imali devojke, a on bio sam, ko zna kakve on frustracije ima i zašto se tako ponaša - rekao je Lakić, koji je kod kuće ostavio suprugu Coku i sina.