- Ja smatram da sa 21 godinom, nemam neke ozbiljne greške, ali mogu da ispričam da sam sa ekipom iz doma došla u neki objekat gde smo zapalili vatru, koju smo polivali alkoholom. Međutim, tada se desilo da se zapalio još neki objekat, pa su me kaznili sa 70.000 evra, ali s obzirom da sam bila maloletna, poslali su me u dom zatvorenog tipa i to mi je greška - istakla je Sara Šljivar i ostavila sve bez teksta.