Tim povodom se oglasio Bora i otkrio da li su on i njegova supruga Milica uspeli da reše bračne nedaće, budući da su danas uslikani zajedno. Međutim, on kaže da od pomirenja, nažalost, nema ništa.

- Pre više od mesec dana je otišla od kuće. Možda sam i ja kriv, ne znam. Setra ju je podržala u tome da ode iz naše kuće. Praznike nismo proveli zajedno. Razišli smo se u normalnim odnosima. Nije razlog neka treća osoba, ni sa moje, a ni sa njene strane. Nije lako, ali videćemo. Mislim da je konačno da ćemo se razvesti, negde je to naša odluka. Ono što mogu da kažem je da sam još uvek zbunjen. Izvinio sam se, ali da molim, to ne želim. Nisam pravio svadbu da bih se rastavljao, ali šta da radim, možda je Bog tako hteo. Videli smo se jednom, ona nije želela ni da me zagrli tada, da se pozdravi, kaže da joj je tako psihoterapeut rekao. Mojoj porodici ništa nije jasno, kako da im bude, kad ni meni nije?! Ona je ta koja ne želi sada ni da radi sa mnom emisije . Što se mene tičem nemam problem s tim, ako je njoj problem, onda dobro. Neki ljudi su u šoku, neki nisu. Milica je imala udes pre dve nedelje, udario ju je autobus, a ja sam prvi došao da joj pomognem. Bila je u svom automobilu, na meni je bilo da budem tu uz nju, prvi sam se pojavio. Iskreno, ono što meni nije jasno je to što Milica govori da je mene upozoravala da će otići od mene, a da ja to nisam primećivao. Kuče je ostalo kod nje, ne želi da mi vrati kuče. Nikada nisam ni slutio da će ovo desiti, ali dobro. Nemam nameru da sad patetišem. Ako nešto ne ide, šta da se radi. Ni ja nisam verovao do skoro da je ona ozbiljna u tome da želi da se konačno rastavimo. Ja ne želim nikoga da držim na silu, ni da nekog zadržim, ako ta osoba neće - istakao je Bora.