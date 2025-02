- Želim da pozdravim tatu, on je sada u domu. Želim da mu kažem da ne brine, da se ne nervira. On je u sobi sa dva druga, ja ih zovem tri musketara. Imam colj tata, ne brini, jedino mi žao što se rastajem od njega - rekla je Jovana.

- Nigde se nismo oglašavale. Jesmo krile zajedno od javnosti i mojih roditelja. Moj otac je bio jako loše, imali smo težak period. Mislili smo da će mom ocu nešto da se desi, sva sreća sad je dobro. Ona mi je bila tu podrška, bilo nam je jako teško to da izguramo. Kad smo saznale Stefani je bila četvrti mesec i 16 dana... Mi smo bile na početku veze, ona je dete htela da zadrži i znale smo da je Munja otac. Bila sam uz nju i njena majka, niko drugi nije znao, ni moji roditelji. Normalno je da sakrijemo i zbog stresa. Mi smo se kod kuće delili na smene ko će da dežura sa tatom i ona je nekad bila sama od jutra do mraka. Što se tiče toga da je Munja NN otac to je samo njega odluka, to ona treba da mu kaže i oni treba da sednu. Ja nisam otela dete, bila sam sa devojkom koju sam ludo volela. Ja nju volim i danas, ostala sam uz nju i izgurale smo to. Njeno dete je sa njom. Cepala sam majicu, okrenula sam na sprdnju. Mi smo otišli da ručamo, njena mama je okretala i poslale smo snimak. Kad je bila osmi mesec normalne smo se kretale, niko nije provalio. Mi smo i slike kačile. Ja sam nju podržala da stavi i Munja i NN, to je njihovo dete. Ja sam uz devojku i verenicu bila 100% - pričala je Matora na Pinku.