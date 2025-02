- Ona je takva pa takva, da se ne lažemo. Lepa je, zgodna, prelepa, prezgodna, sve to stoji, ali malo ko bi to trpeo generalno. Da imam takvog muškarca pored sebe, rekla bih: "Slušaj, volim ja tebe, sve je to ok, ali samo nemoj da me smaraš". Nisu kompatibilni za vezu. Gale je drugačiji, opušten, ima dušu kao kuću - zaključila je ona u emisiji "Pitam za druga".