- Meni je žao kad vidim da Gastoz ispašta, ali je on kriv. On je to dao za pravo, ali neka trpi sad. Mene boli srce kad to vidim. Ja ne verujem šta vidim. Mene duša boli. Rekli su da sam ja ljubomorna, a nisam, nego mu želim dobro. Ovo se dešava bez mene, ja sa ovim nemam veze. Ja njemu želim dobro. Ne može da se spušta lopta sa ljudima koji te mrze - govorila je Anđela.

- On vidi svačiju dobru nameru osim moje. Neka mu prijatelji žele dobro, neka spušta loptu sa svima. Boli me kad vidim da mu neko radi loše. Pokušala sam 1.000 puta da mu otvorim oči i na kraju uvek dođe na moje. Uvek ja budem donja kad mu ukažem na greške, a onda dođe na moje. Ja njega zato sad i puštam. Ako sam mu loše želela neka se meni vrati. Meni je toliko žao što je on to doživeo i žao mi je, ali ja sam dala maksimum. Svaki put je bilo da sam ljubomorna i da pravim frku bez potrebe i da ne želim da oprostim ljudima. Evo, šta je on dobio? Ja sam njemu ovo rekla milion puta - nastavila je Đuričićeva.