- Prvu bračnu noć proveli smo u stanu moje pokojne babe. Njena ogromna želja bila je da dobije praunuče i žao mi je što joj to za života nisam ispunila, ali smo upravo u njenom stanu i njenom krevetu suprug i ja radili na bebi. Bilo mi je teško što nije dočekala moje venčanje, jer znam da bi bila presrećna. Odskoro sam krenula i s procesom vantelesne oplodnje, želimo da dete dobijemo u prvim godinama braka. Tada je sve idealno i svi nose ružičaste naočare.

- Osvojio me je iskrenošću, ljubavlju i pažnjom koju mi svakodnevno pruža. On je prvi muškarac koji je rekao da sam centar njegovog sveta. Svidelo mi se i što me nije lagao da ima vozni park, avione i kamione. Pružio mi je sve što mi treba i pored njega sam neizmerno srećna.