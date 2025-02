- Video sam da je Matora ušla, da je Gale rekao da je promenio mišljenje, pretpostavljam da se to odnosi na to da je hteo Anđelu da izabere, ali nije nju, već Matoru. Njih dvoje su matori drugari, a Anđela je to skapirala kao neku vrstu poniženja, ali on nije taj lik, on to nije uradio da bi nekog ponizio. Više mi to deluje kao neki zagrljaj dobrodošlice Matoroj, znam da se njih dvoje gotive, da su dobri, to je uradio prvenstveno zbog toga. Zna se da Gale za drugare bi dao ruku. To je razlog što je izabrao Matoru. S druge strane, kapiram Anđelu, koja je to skapirala kao neku vrstu provokacije, kao da želi da je zgazi time - rekao je on i dodao: