- Ena je samohrana majka. Ona je požrtvovana majka, stalno je sa sinom. Domaćica je, dete je uvek spremno i čisto. Ja znam koje poslove ona radi. Ona ima na Instagramu na hiljade pratilaca, oni joj šalju garderobe, patike, trenerke, dobija novac, radi poker noću, to su jake igre. Menja piksle, nije sporno, to je normalan i pošten posao. Kockarske igre traju satima, postoji to da ona relaksira i izmasira ljude tokom igre, da, ona to radi, kao da odeš u salon pa platiš uslugu. Žene uvek malo nafiluju, nije sporno to masiranje... Na Instagramu promoviše sokove za detoskikaciju, elektronske cigarete... - kaže Enin ujak i dodaje: