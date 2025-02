- Rešio sam, ulaziću u "Zadrugu" sve dok budem zdrav i vitalan. Ma umreću u rijalitiju. Ulazim u rijalitije zbog zarade, novac me motivše. Ja tamo radim za mesečnu platu, koja nije mala, i sve pare dajem ženi! Ona je moja najveća podrška, srčano me bodri dok sam unutra. Shvata da je to moj posao. Jedino ne voli kada psujem, ali razume da je to šou-program... Meni stvarno ne pada teško rijaliti. Zdraviji sam i oštroumniji od svih koji su se do sada našli u "Zadruzi". Psihički sam jak, nikad nisam imao krize i umem da igram igru. Jak sam kao beton i nijednom mi se nije desilo da puknem, jer sam za rijaliti spreman kao zver!