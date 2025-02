- Šta god da je neko uradio, nikada ne bih rekao mom najbližem da se neko upiše kao "N.N.", to je papir. Ja ne znam zašto sebi dozvoljavaju, od sebe prave kur*vele, a posle se bune kada nešto kažu. Zamisli stepen jezivosti da napišeš da ne znaš ko je otac?! To samo govori o kratkoročnosti razmišljanja i da nisu normalni. Kroz život, situacije se ispeglaju. Ti napišeš na papir to, sve to u javnosti, ja zbog sebe ne bih to uradio. Ja sam se nadao do poslednjeg trenutka da to Milica neće uraditi, nisu svesni da će njihovo dete nositi pečat ceo život...Otkud mi znamo da Matora nije njoj zabranila nešto? - rekao je Đedović.